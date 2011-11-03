الأهلي يفتقد دومينيك شهراً ونجيب لفترة طويلة





القاهرة/ أثبتت الفحوصات المبدئية أن اللاعب دومينيك دا سيلفا المحترف في صفوف الأهلي المصري يحتاج لشهر للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية للفريق .

ويخضع اللاعب السنغالي ذو الأصول الموريتانية لأشعه بعد غد السبت للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيسير عليه .

كان دومينيك قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مع الداخلية بالجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف .

فترة غياب نجيب قد تطول.. وكدمة تحرم متعب من مران الخميس

أكد الدكتور إيهاب علي طبيب الأهلي أن الأشعة التي خضع لها محمد نجيب مدافع الأهلي الخميس أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثالثة، وهي أعلى درجات الإصابة.

وقال إيهاب علي في تصريحات لمراسل Yallakora.com إن فترة علاج نجيب قد تطول بعد هذه الأشعة قبل العودة للمباريات مجددا.

وكان التشخيص المبدئي لحالة نجيب قد كشف عن غيابه لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع وهي الفترة التي قد تتضاعف بعد الأشعة الاخيرة.

من جانبه، يخضع دومينيك دا سيلفا الذي تعرض لنفس اصابة نجيب في مباراة الداخلية لأشعة يوم السبت لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب التي ستكون مبدئيا من 4 إلى 6 أسابيع.

ولم يشارك عماد متعب في مران الجمعة لشعوره بكدمة في وجه القدم، كما خرج محمد شوقي من التقسيمة لشعوره ببعض الالم في اصابته القديمة، وإن أكد ايهاب علي جاهزية الثنائي لمباراة انبي.

وشعر عبد الله السعيد ببعض الإجهاد من مباراة الأمس الأربعاء، وشارك محمد بركات في المران كاملا.

الجونة يجري مفاوضاته للتجديد مع حارسه "عبد المنصف" خوفاً من رحيله للأهلي

القاهرة/ دخل مسئولو نادي الجونة المصري في مفاوضات مكثفة لتجديد عقد حارس مرماه محمد عبد المنصف الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري خوفاً من انتقاله لصفوف النادي الأهلي مجاناً بعد أن دارت أنباء قوية حول وجود ترشيحات من لجنة الكرة بالقلعة الحمراء للتعاقد مع الحارس المخضرم صاحب ال34 عاماً لتدعيم مركز حراسة المرمي الذي يعاني من انتقادات شديدة.

أكد أحمد الصحيفي المشرف علي فريق الجونة أن عبد المنصف من الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة أنور سلامة موضحاً أن اللاعب لم يبد اعتراضاً علي التجديد بشكل مبدئي وسيتم الاتفاق علي المطالب المالية معه للبقاء مع الجونة .



