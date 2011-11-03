زكي: شعبنا يحتاج الوحدة وعلى القيادة الاستجابة

فلسطين اليوم-غزة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، على حاجة الشعب الفلسطيني للمصالحة وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن، داعيا القيادة الفلسطينية بكافة أطيافها إلى الاستجابة لنداءات الشعب.

وقال زكي في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" الخميس :" لدينا قرار فتحاوي لتجاوز أية عقبات تعرقل المصالحة، وشعبنا الآن يحتاج إلى الوحدة أكثر من ذي قبل لمواجهة تحديات أكبر".

وأوضح أن حركته شكلت لجنة لصياغة خطوات المستقبل والعمل ضمن استراتيجية جديدة، معرباً عن أمله بأن يكون كل الفلسطينيين منخرطين بهذه الاستراتيجية للمضي بسياسة جديدة ترد الاعتبار إلى الحالة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس حملت "فتح" بداية تموز/ يوليو الماضي مسؤولية تأخير المصالحة الفلسطينية، معتبرةً أن تمسك عباس بترشيح فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يناقض اتفاق المصالحة.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد عيد الأضحى في القاهرة للاتفاق على تنفيذ اتفاق المصالحة.