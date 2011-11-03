مبرة الرحمة للأطفال بغزة تشرع بصرف مستحقات الأطفال الأيتام

فلسطين اليوم- غزة

شرعت جمعية مبرة الرحمة للأطفال بتوزيع صرفيات الأيتام المكفولين لدى أربع جهات كافلة للأطفال الأيتام ، في مقر الجمعية بغزة.

ويذكر ان الصرف لعدة جهات كافلة منها الانتربال والذي يبلغ عدد الأيتام المستفيدين منها حوالي890 طفل ، وجهة النمسا وعدد المستفيدين منها حوالي 31 يتيم.

كما ستبدأ مبرة الرحمة بتوزيع صرفيات الأيتام المكفولين لدى جهة المناصرة الأردنية وفلسطين الخيرية " الكويت " ، حيث أن عدد الأيتام المستفيدين من هذه الصرفيات حوالي 220 يتيم.

وتأتى هذه الصرفيات مساهمة من قبل الجهات الكافلة ،كمساعدة للأطفال الأيتام لتخطى ظروف الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليتيم الفلسطيني ، بالتعاون مع مبرة الرحمة للأطفال.

ومن جهتها تقول إيمان قاسم أن هذه الصرفيات تأتى مساهمة من الجهات الكافلة للأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وتوضح قاسم أن جميع الصرفيات التي ذكرت سابقا سيتم صرفها قبل العيد لكافة الأيتام وتقدمت قاسم بإسم جمعية مبرة الرحمة للأطفال بالتهاني والتبريكات للأمة الاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.