"بالصور" .. الرفاعي: المجلس الصهيوني المصغر "يتخبط"

فلسطين اليوم - بيروت

استقبل ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي، الشيخ بلال شعبان، في مكتبه في بيروت، على رأس وفد علمائي من الحركة.

وقد بارك وفد "حركة التوحيد" لـ "حركة الجهاد" الذكرى الـ 16 لاستشهاد مؤسسها وأمينها العام، الدكتور فتحي الشقاقي، والذكرى الـ 24 لانطلاقتها الجهادية، مباركاً "الدماء الزكية المقاومة" التي سقطت بالاستهداف الصهيوني ضد مجموعة من كوادر المقاومة على رأسها القائد الميداني، أحمد شيخ خليل، ومشيداً بالتطور النوعي الذي كشف عنه رد "سرايا القدس" على الجريمة الصهيونية.

وقد تناول اللقاء التصعيد الصهيوني الأخير ضد قطاع غزة، والمساعي التي تبذلها الحكومات الغربية لاحتواء الثورات العربية وحرفها عن مسارها، ولا سيما محاولات الإدارة الأمريكية إبعاد الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية، وإثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وأكد الشيخ بلال شعبان على "دور الحركة الإسلامية في مواجهة المشروع الغربي، الذي يسعى الى احتواء الثورات العربية، وأهمية الحركة الإسلامية في مواجهة الفتن الطائفية والمذهبية التي تسعى الولايات المتحدة الى نشرها في المنطقة"، مشدداً على "ضرورة قيام الحركة الإسلامية على اختلاف توجهاتها بمهامها كاملة في هذه المواجهة، من خلال الوحدة والوعي".

من جهته، قلل الرفاعي من أهمية قرار مجلس الوزراء الصهيوني المصغر القيام بعملية برية ضد قطاع غزة، واصفاً إياه بالقرار "المتخبط"، والذي يعبر عن "عجز الكيان الصهيوني وأزمته التي تتعمق أكثر فأكثر بسبب تنامي قوى المقاومة وقدراتها"، كاشفاً بأن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة على استعداد لمواجهة أي اعتداء جديد، مشدداً على أن التطورات الحالية التي يشهدها العالم العربي، ولا سيما في مصر، وما جرى في منظمة اليونيسكو قبل يومين، سيجعل من أي تصعيد صهيوني عسكري مغامرة غير محسوبة النتائج، موضحاً: "قدر شعبنا الفلسطيني أن يكون خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية".















