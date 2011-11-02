كندا تنضم للولايات المتحدة وتقطع تمويلها عن اليونسكو

فلسطين اليوم – وكالات

انضمت كندا الى الولايات المتحدة الامريكية وقطعت التمويل عن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لموافقتها على منح فلسطين عضوية كاملة.

وقال وزير الشئون الخارجية الكندي جون بيرد إن القرار 'ليس في مصلحة السلام في الشرق الاوسط لذلك ستجمد كندا جميع المساهمات الطوعية في المستقبل للمنظمة الأممية'.

وتساهم كندا بنحو 10 ملايين دولار سنويا، وكانت قد صوتت ضد طلب العضوية الفلسطيني الذي طرح للاقتراح في الجمعية العمومية لليونسكو يوم الاثنين.

وأعلنت الولايات المتحدة بالامس انها ستوقف 60 مليون دولار تقدمها سنويا لليونسكو التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الامريكي.