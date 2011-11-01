ممثل الجهاد باليمن: رد السرايا كان مزلزلاً ومتناغماً مع تحذيرات الحركة للعدو

فلسطين اليوم – صنعاء

قال احمد بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باليمن أن رد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الأخير على حماقات العدو الصهيوني ضد قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء تسعة من خيرة أبناء الجهاد الإسلامي كان مزلزلا ومتناغما مع تحذيرات حركة الجهاد الإسلامي التي وجهتها للعدو بضرورة عدم استباحة دماء الفلسطينيين.

وأضاف بركة في تصريح صحفي أن قرار العدو الأخير بتصعيد الموقف نابع من تخبطه بعد الانتكاسات الكثيرة التي تعرضت لها حكومة الصهيوني نتنياهو والانتصارات الكبيرة التي حققتها المقاومة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والعسكري.

وقال بركة أن حجم الرد الذي قام به رجال سرايا القدس على جرائم العدو الأخيرة يدل بوضوح على عزم المقاومة عدم ترك المجال للعدو يفعل ما يحلو له دون رادع وان جرائمه لن تمر دون عقاب و حجم العقاب سيكون بحجم الجريمة فدماء أبنائنا في فلسطين غالية ولا يمكن أن نساوم عليها بأي حال من الأحوال.

كنا نوه بركة إلى تصريحات سرايا القدس والتي قالت فيها انه إذا استمر العدو الصهيوني في انتهاكاته فان القادم أصعب على تجمعات العدو وان حجم الرد سيكون مزلزلا وأضاف ان العدو يعلم الآن أكثر من أي وقت مضى صدق المقاومة في عقابه على جرائمه.

وأضاف بركة أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ملتزمة بحماية أبناء شعبها مع باقي الفصائل الفلسطينية من اعتداءات العدو الصهيوني وان الفصائل عازمة على الدفاع عن دماء شعبنا الفلسطيني حال فرضت علينا الحرب وان مقدرات الفصائل الفلسطينية الآن تطورت للدرجة التي تستطيع من خلالها تلقين العدو دروسا صعبة لن ينساها.

وحيا بركة المجاهدين الأبطال في سرايا القدس أولئك الرجال الذين أوجعوا العدو كما حيا المجاهدين في باقي الفصائل الفلسطينية الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني وتمنى الرحمة للشهداء الذين يرسمون بدمائهم خارطة فلسطين القادمة والتي لن يكون للعدو المغتصب أي تواجد في ترابها .