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الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ31

  • 16:43 - 01 نوفمبر 2011
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الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ31

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قامت قوات كبيرة من شرطة الاحتلالوموظفي شركة "الكيرن كييمت" ووحدة البناء في وزارة الداخلية الصهيونية ظهر اليوم الثلاثاء باقتحام قرية العراقيب الواقعة بين مدينتي رهط وبئر السبع وقامت بهدم بيوتها للمرةالـ31.

وأفادنا الدكتور وعواد ابو فريح الناطق بلسان لجنة الدفاع عن العراقيب بان قوات الهدم حولت بيوت القرية الى اثر بعد عين بعد دقائق من زيارة وفد سويسري لقرية العراقيب اطلعوا فيها عن قرب على المعاناة التي يعاني منها اهل القرية .

هذا وأعلن أهالي القرية عزمهم اعادة بناء القرية من جديد

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