شعارات باسم "سرايا القدس" فوق نصب تذكاري لذكرى مستوطن من كريا أربع

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكرت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" أن شعارات كتبت بعنوان " سرايا القدس هنا " بالقرب من نصب تذكاري لاحياء ذكرى المستوطن " اشر هيلل بلمر" من مستوطنة كريات أربع.

وقالت الإذاعة أن المستوطنين أبلغوا الجيش بالشعارات، ومن ثم قام الجيش بفتح تحقيق فوري.

الجدير ذكره فقد قتل المستوطن الشهر الماضي قرب حلحول قرب الخليل حيث قام شبان فلسطينيين برشق سيارته بالحجارة مما أدى إلى انقلاب سيارته ومقتله هو وابنه وقد تم اعتقال فلسطينيين من حلحول يقول الجيش بأنهما اعترفا بأنهما هم من ألقوا الحجار صوب السيارة.