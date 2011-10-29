شهيدان و جريح جراء استهداف طائرة استطلاع صهيونية لمجموعة من المقاومين قرب معبر رفح

فلسطين اليوم - رفح

أفاد مراسلنا جنوب قطاع غزة أن طائرات الاستطلاع الصهيونية قصفت استهدفت مجموعة من المقاومين قرب مسجد الاحسان شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد اثنين من كوادر سرايا القدس و اصابة اخر بجراح خطيرة

و بحسب مراسلنا فإن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخ واحد على الاقل مجموعة من سرايا القدس كانت تتواجد في المكان

و من جهته، أكد ادهم ابو سلمية الناطق الإعلامي باسم الإسعاف والطوارئ أن احد الشهداء وصل الى مستشفى ابو يوسف النجار عبارة عن اشلاء ممزقة

وأفاد مراسلنا ان الشهيدان هما سليمان أبو فاطمة وسامي ابو سبت من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي

يتبع...