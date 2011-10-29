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الجهاد الإسلامي: المقاومة سترد على جريمة الاغتيال بقوة

  • 12:54 - 29 أكتوبر 2011
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الجهاد الإسلامي: المقاومة سترد على جريمة الاغتيال بقوة 

فلسطين اليوم-غزة

 أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل, أن الاحتلال الصهيوني يعمل على أن يكون الإجرام متواصل لاستهداف سواعد المقاومة الفلسطينية في كل مكان وزمان.

وشدد المدلل في تصريحات إعلامية اليوم السبت, على أن عملية الاغتيال لكوادر سرايا القدس هدفها كسر إرادة المقاومة الفلسطينية والتعكير على أجواء الفرحة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني بعد صفقة "وفاء الأحرار" التي مرغت أنفه.

كما أكد, بأن المقاومة ستواصل جهادها ومقاومتها ضد العدو الصهيوني وسيكون الرد على هذه الجريمة بطريقة موحدة بين أذرع المقاومة كافة.

وأضاف, ما جرى اليوم هو تأكيد على أن العدو الصهيوني يحاول أن يعيد قوته ووزنه في المنطقة على حساب مجاهدي سرايا القدس ولكن المقاومة في غزة لن تُكسر إرادتها وهي أقوى بكثير مما يتوقع الاحتلال وستزداد قوة.

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