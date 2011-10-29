حمدان : إذا مس الاحتلال الأسرى المحررين سيندم كثيرا

حمدان لـ فلسطين اليوم: إذا مس الاحتلال الأسرى المحررين سيندم كثيرا

فلسطين اليوم-غزة "خاص"

حذر مسئول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استهداف الأسرى المحررين، مبينا أن ذلك سيجعله يندم كل الندم على فعلته.

وقال حمدان في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" السبت :" إذا مس الاحتلال أي من الأسرى المحررين سيندم على ذلك، والعدو يعرف أننا اذا قلنا نصدق"، مؤكدا أن الصفقة شملت التزام الاحتلال بعدم مساس أي من الأسرى المحررين أو استهدافهم.

وأضاف القيادي في حركة حماس :" الإسرائيليون لا عهد لهم، "كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم"، لافتا إلى أن الخلاف ما زال إلى هذا اليوم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لأنهم يعتقدن انهم خسروا في هذه الصفقة في بعدها العسكري والأمني".

وفي حال أخل الاحتلال بالجزء الثاني من الصفقة نصح حمدان الاحتلال الإسرائيلي بألا يفعل ذلك، عازيا ذلك إلى أن الوسيط المصري هو الضامن لهذه الصفقة وبالتالي فإنه ليس من مصلحة (إسرائيل) إغضاب الشعب المصري.

وتابع حمدان :" اعتقد أن الكلفة الإسرائيلية ستكون باهظة اذا تخلف الاحتلال عن الصفقة، والذي خطف يستطيع ان يخطف آخرين، وإذا اخل الاحتلال بالصفقة فإن ثمن الجندي الذي سيخطف سيكون مختلفا عن المرة الأولى".

وكان عدد من المسئولين الإسرائيليين قد هددوا باستهداف الأسرى المحررين بتهمة أن "أيديهم ملطخة بالدماء"، ولعل آخرها هو محاولة تفجير سيارة قيادي في لجان المقاومة الشعبية في غزة عبر عبوة ناسفة وضعها عملاء في سيارته