الاثنين المقبل: اليونسكو سيصوت على عضوية فلسطين

فلسطين اليوم- وكالات

قرر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، اليوم الجمعة، التصويت على عضوية فلسطين يوم الاثنين المقبل، الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ويكتسب المؤتمر العام لمنظمة 'اليونسكو' في دورته السادسة والثلاثين التي انطلقت الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة في باريس، وتستمر حتى العاشر من تشرين الثاني المقبل، أهمية خاصة نظرا لمناقشة الطلب الخاص بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة.

وقد أثار طلب انضمام فلسطين كعضو كامل في المنظمة جدلا كبيرا مطلع الشهر الجاري بعد صدور توصية من المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 40 صوتا من أصل 58 بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.

وكانت أربع دول قد عارضت عضوية فلسطين الكاملة، منها الولايات المتحدة، وامتنعت 14 عن التصويت بينها فرنسا وإسبانيا.

ويركز المؤتمر العام لليونسكو، أيضا، على التعليم باعتبار أن برنامج قطاع التربية 'البرنامج الأوسع نطاقا في المنظمة وهو أمر يترتب عليه عدد من التحديات المحددة على رأسها اتباع نهج أكثر اتساقا في العمل المضطلع به لتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015، ولمواصلة حركة التعليم للجميع بعد عام 2015'.