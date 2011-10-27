أسباب حكم منع مبارك من التصرف في أمواله..!!

فلسطين اليوم _ القاهرة

أودعت محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق مبارك من التصرف في أمواله هو وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأبنائهم، لاتهامه بالكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها "ثبت من التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وجود دلائل على تضخم ثروة الرئيس السابق واستفادة زوجته سوزان ثابت وأولاده علاء وجمال وزوجتيهما من هذا التضخم الناتج عن الكسب غير المشروع، وأنهم شركاء له في هذا الكسب، لذا صدر القرار بمنعهم من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها والذي حمل رقم 3 لسنة 2011".

وطلب الدفاع إلغاء قرار منع التصرف في الأموال، لعدة أسباب منها "عدم جواز امتداد أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وأولادهم وعدم جواز المنع في أسهم الشركات المساهمة التي يوجد لهم فيها اسهم باعتبارها شخصية اعتباريه تتمتع بالاستقلالية".

وردت المحكمة على الدفاع، بالقول "كون الشركات المساهمة شخصية اعتبارية لا يمنع من أن الأسهم التي فيها يملكها أشخاص طبيعيين، كما أن إجراءات التحفظ على أموال مبارك وأسرته جاءت تتفق وصحيح القانون، لذا قررت هيئة المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أمولهم السائلة والمنقول والعقارية والأسهم والسندات".