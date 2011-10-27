وزير الحج يلتقي رئيس بعثة حج إيران

فلسطين اليوم- جدة

التقى وزير الحج السعودي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي بمكتبه بجدة اليوم معالي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي ليالي.

وجرى في اللقاء مناقشة جميع المواضيع المتعلقة بشؤون تنظيم وخدمات الحجاج الإيرانيين لهذا العام 1432هـ.

كما قدم رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، مشيدا بما قدمه سموه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ونوه بما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات ومشروعات تطويرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام ، معبراً عن شكره لحسن الاستقبال والتسهيلات التي قوبل بها الحجاج الإيرانيون منذ دخولهم المملكة لحج هذا العام 1432هـ.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الحج حاتم قاضي ومدير عام مكتب وزير الحج الدكتور عبدالوهاب بغدادي ومدير بعثات الحج حسني بوسطجي.