الزمالك يستنجد برزاق ويفتقد ميدو في مباراة الإنتاج

القاهرة/ تقلصت فرص لحاق أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك ،بمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم ، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري، بعد غيابه عن خوض تدريب الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وغاب ميدو عن التدريبات بناء على نصيحة من طبيب الزمالك، الذي فضل عدم مشاركته في التدريبات حتى لا تتضاعف إصابته التي يعانى منها.

ورغم أن الجهاز الفني سيمنح ميدو فرصه أخيرة للاختبار الطبي في تدريب الفريق صباح غد الخميس ، قبل التوجه إلي مدينة السويس لدخول المعسكر المغلق ، إلا أن المؤشرات توضح صعوبة لحاقه بالمباراة.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك الدفع بأحمد حسام ميدو وهو يعاني من أثار الإصابة القديمة، وكذلك اللاعب الذي يفضل العودة للملاعب سليما تماما ، حتى يظهر بالمستوى الذى يساعده على قيادة هجوم الزمالك.

رزاق يعود لقائمة الزمالك أمام الإنتاج

أكد إسماعيل يوسف المدرب العام لفريق الزمالك أن المهاجم البنيني رزاق أوموتويوسي سينضم لقائمة الفريق في مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متواجدا مع الفريق وفرصته كبيرة في المشاركة خلال المباراة.



