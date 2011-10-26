تقارير: مدرب البرازيل يستدعي كاكا لمباراة مصر الودية





وكالة الأنباء الأسبانية/ ذكرت تقارير إخبارية اليوم أنه بات من المؤكد أن يستدعي مانو مينيزيس المدير الفني لمنتخب البرازيل لاعبه كاكا نجم ريال مدريد الإسباني لمباراة مصر الودية والتي ستقام بقطر في 14 من الشهر المقبل.

ووصل الأمر بصحيفة (ستاداو) البرازيلية إلى "المطالبة" بإشراك كاكا في مباراة البرازيل حيث وضعت عنوانا بعباراة "يجب أن ينضم كاكا لقائمة مباراة مصر".

ويشارك كاكا هذا الموسم بشكل منتظم مع ريال مدريد حيث لعب 11 مباراة رسمية وعاد ليمتع الجمهور بمهاراته على عكس الموسم الماضي الذي قضى أغلبه مصابا.

وكانت آخر مباراة شارك بها كاكا مع البرازيل في الثاني من يوليو 2010 حينما خرج راقصو السامبا من مونديال 2010 بجنوب أفريقيا على يد هولندا من دور الثمانية.



