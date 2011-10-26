هنية يهنئ الغنوشي بالفوز والأخير يُهديه لفلسطين

فلسطين اليوم-غزة

هنأ رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية, أمين عام حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالفوز في الانتخابات التشريعية التونسية.

وأعرب هنية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الأربعاء, عن أمنياته لتونس بالازدهار والتقدم والاستقرار وفق ما رسخته الانتخابات من إرادة حرة للشعب التونسي، مؤكدًا أن هذه التغيرات ستعمل لصالح القضية والشعب الفلسطيني.

بدوره، أهدى الغنوشي الفوز إلى فلسطين والقدس وغزة والشعب الفلسطيني، عادًا أن الصمود البطولي لغزة كان له أثرا على أبناء الأمة في كل مكان.

وأشار إلى أن ما جرى هو عيدان، الأول إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال واستجابة الاحتلال لإرادة الشعب الفلسطيني وما يجري من تحولات في المنطقة خلعت قلب الاحتلال وجعلته يرضخ لإرادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بإطلاق الأسرى، والعيد الثاني هو الفوز في تونس بالانتخابات الحرة.