تعثر الكبار.. الظاهرة الأبرز في الجولة الثالثة للدوري المصري









كووورة/ رغم غيابه عن اللعب خلال هذه الجولة لظروف تواجد عدد فردي في النسخة 55 للدوري المصري,إلا أن فريق إتحاد الشرطة حافظ علي صدارة المسابقة بعد أن عجز كل ملاحقيه عن الفوز في مواجهات الجولة الثالثة في المسابقة العريقة.

الجولة التي بدأت الأحد بخمس مواجهات ثم اختتمت الاثنين بأربعة أخري , فرض التعادل نفسه خلال خمس مواجهات منها و الطريف أن كل هذه التعادلات جاءت بنتيجة هدف لمثله.

فقد سقط الثلاثي الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام الجونة و طلائع الجيش و الإتحاد , وبنفس النتيجة فقد المصري نقطتين جديدتين في ملعب السلام أمام الإنتاج الحربي , وحقق سموحة أول نقطة له هذا الموسم أمام المقاولون .

وحقق الحدود و بتروجيت فوزهما الأول هذا الموسم علي حساب وادي دجلة و المقاصة , أما انبي فقد تجاوز "كمين" الداخلية بنجاح و تليفونات بني سويف الصاعد ضاعف محنة غزل المحلة وفاز عليه بثلاثية علي ملعب المنصورة.

كان هذا ملخص لنتائج هذه الجولة التي شهدت العديد من الظواهر و الأرقام و المفارقات التي رصدها (موقع كووورة) ويعرضها علي النحو التالي:

* 26 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذه الجولة بمعدل 2.8 هدف في اللقاء الواحد, الرقم الذي يقل بهدفين عما تحقق في الجولة الثانية ارتفعت به حصيلة المسابقة إلى 79 هدف في 26 مباراة أقيمت حتى الآن.

* لأول مرة هذا الموسم يتفوق الشوط الثاني علي الشوط الأول في حصيلة الأهداف, حيث شهدت الأشواط الأولي من المواجهات التسع تسجيل 10 أهداف مقابل 16 في الأشواط الثانية, كانت الجولة الأولي قد شهدت زيارة الشباك 14 مرة في أشواط اللاعبين مقابل 11 في أشواط المدربين, أما الجولة الثانية فقد تساوت خلالها الكفة (14/ 14).

* تواصل الزخم التهديفي للنجوم الأفارقة في الدوري هذا الموسم و تمكن أصحاب البشرة السمراء من تسجيل 8 أهداف رافعين غلتهم إلي الرقم 22 منذ إنطلاق الدوري بنسبة تزيد عن 27% من إجمالي الأهداف المسجلة, أهداف هذه الجولة سجل منها النجم الإيفواري دي فونيه هدفين لإنبي مقابل هدف و حيد لكلاً من مواطنه أوسو كونان (المقاصة) و للغيني لاما كونيه (الداخلية) و الكاميروني مارك مبواه لاعب سموحة المنتقل له من صفوف جاره الإتحاد بالإضافة لثلاثية نجوم غانا , بابا أركو (الجيش) صمويل كيرا (الإتحاد) و صمويل أوكران (الجونة).

* في سباق الهدافين تساوي متوسط ميدان الإسماعيلي حسني عبدربه مع النيجيري بوبا مهاجم الجونة برصيد 4 أهداف بعد أن تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في مرمي المتألق الهاني سليمان من ركلة جزاء, هذا الثنائي يتعرض لملاحقة الثنائي الإيفواري أوسو كونان مهاجم مصر المقاصة و البوركيني عبدالله سيسيه مهاجم المصري البورسعيدي اللذان سجلا 6 أهداف بالتساوي بينهما.

* بطاقة حمراء وحيدة أشهرها محمد عباس للاعب المحلة البديل ماندو , ليرتفع عدد البطاقات القانية هذا الموسم للرقم 6 , وركلتي جزاء تُرجما لهدفين, الأولي إحتسبها هشام عبدالحميد ضد بتروجيت في ملعب الفيوم و سجل منها أيمن عبدالعزيز هدف فريقه الأول و الثانية منحها الدولي محمود عاشور لمصلحة "الدراويش" في لقاء الإتحاد وحولها حسني عبدربه في شباك الهاني سليمان محرزاً ثالث أهدافه هذا الموسم من هذه الركلات.

* ثلاثة أهداف للبدلاء , منها ثنائية للإيفواري دي فونيه الذي دفع به مختار مختار بدلاً من زميله أحمد رؤوف قبل 18 دقيقة من النهاية فتعادل في الدقيقة 84 و أحرز هدف الفوز بعدها بدقيقة واحدة, أما الثالث فقد عزز به مصطفي مهني لاعب تليفونات بني سويف الذي شارك بدلاً من زميله حسن موسي قبل ربع ساعة من انتهاء المباراة فسجل الهدف الثالث بعد نزوله بعشر دقائق.

* حافظ الجونة علي صدارة اقوي خطوط الهجوم بعد أن رفع الهدف الذي سجله نجم الوسط صمويل أوكران في شباك الأهلي رصيده إلى 8 أهداف, أما أضعف خطوط الهجوم فيتقاسمها ثنائي المؤخرة سموحة و المحلة بهدف وحيد.

* على صعيد اقوي خطوط الدفاع يتصدر الشرطة المتصدر بهدف وحيد في شباك حارسه أحمد سعد سجله مدحت رمضان مدافع الإنتاج في جولة الافتتاح, أما أضعف الخطوط فيحتله المحلة الذي استقبلت شباك حارسيه إبراهيم فرج و سامح علي 12 هدفا بواقع 4 للأول و 8 للثاني.

* خاصمت الأرض أصحابها بوضوح خلال مواجهات تلك الجولة, فخسر الثلاثي غزل المحلة ووادي دجلة و مصر المقاصة أمام ضيوفهم تليفونات بني سويف وحرس الحدود و بتروجيت و تعادل الرباعي سموحة و الأهلي والإنتاج الحربي وطلائع الجيش مع المقاولون و الجونة و المصري و الزمالك, الاستثناء الوحيد كان فريق انبي الذي حقق فوزاً مثيراً على ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت معقل كبير العائلة البترولية .

