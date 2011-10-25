عشرة من برشلونة مرشحون للكرة الذهبية





زيورخ/ ضمت قائمة المرشحين الـ 50 لجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم عشرة من لاعبي برشلونة الإسباني على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الثلاثاء.

ويعد برشلونة بذلك هو الفريق صاحب أكبر عدد من اللاعبين في قائمة المرشحين للجائزة، حيث ضمت ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وسيسك فابريغاس وجيرارد بيكيه وكارلس بويول وديفيد فيا والبرازيلي دانييل ألفيش والفرنسي إريك أبيدال والتشيلي أليكسيس سانشيز.

وكان الأمر المفاجئ هو ترشيح سانشيز الذي لم يدرج في قائمة المرشحين كلاعب في برشلونة ولكنه اختير ضمن القائمة من قبل اللجنة الفنية بعد موسمه الرائع مع فريق أودينيزي الإيطالي والمنتخب التشيلي، حسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

وكان برشلونة قد احتكر الجولة الأخيرة لترشيح أفضل لاعب في العالم في العام الماضي حيث فاز ميسي بالجائزة متفوقاً على زميليه إنييستا وتشافي.

أما غريمه التقليدي ريال مدريد فلديه خمسة لاعبين ممن ضمتهم قائمة المرشحين، وهم حارس المرمى إيكر كاسياس وتشابي ألونسو وكريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل وسامي خضيرة.

وشملت القائمة أيضاً، ديفيد سيلفا وباستيان شفاينشتايغر وتوماس مولر وفرانك ريبيري وويسلي شنايدر وآريين روبن وصامويل إيتو وسيرجيو أغويرو ولويس سواريز ودييغو فورلان وواين روني ونيمار.

وستعلن قائمة المتنافسين في الجولة الثانية من التصويت والتي ستضم 23 لاعباً في أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

بينما يجري اختيار المرشحين الثلاثة للجولة الأخيرة من التصويت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن يجري الإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم في التاسع من كانون الثاني/يناير في مدينة زيوريخ السويسرية في الحفل التقليدي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



