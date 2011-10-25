قبل نهاية حكمه الأول..الاحتلال يُمدد اعتقال نائب أربعة شهور إدارية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قبل أين ينتهي حكمه الأول بيوم، مددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال النائب في المجلس التشريعي برام الله الدكتور ناصر عبد الجوار أربعة شهور إدارية أخرى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عبد الجواد في أواخر شهر يونيو 2011 من منزله في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، بعد مداهمة منزله وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته ومن ثم اعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تعمد إلى تصعيد حملة إعادة اعتقال للنواب، والقيادات الفصائلية الوطنية.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن عبد الجواد عام 2009 بعد أن أمضى ثلاثة أعوام في سجونها وكان قد اعتقل سابقا عدة مرات.