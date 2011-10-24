هنية: نجاح الصفقة لم يتوقعه المراقبون وحققت نجاحا وطنيا كبيرا

فلسطين اليوم- غزة

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إشادته أن صفقة تبادل الأسرى مع (إسرائيل) حققت إنجازاً وطنياً كبيراً بإطلاق سراح قادة المقاومة من سجون الاحتلال.

وقال هنية في احتفال بإنجاز الصفقة في شمال قطاع غزة ظهر الاثنين : " نجاح صفقة التبادل الباهر لم يكن يتوقعه أحد من المراقبون والمسئولون"، واصفاً لحظات الإفراج عن الأسرى بالتاريخية.

وأكد أن كافة سياسات (إسرائيل) فشلت في إرغام الفلسطينيين على التفريط بقضية الأسرى العادلة، مبيناً أن سياسة الحصار والحرب فشلت في إرغام شعبنا على الاستسلام.

وشدد هنية على أن المقاومة أضحت خياراً استراتيجياً لتحرير الأرض والإنسان, وقال : "المقاومة اليوم تتجلى بأبهى صورها وبعظمتها وقدرتها على الصمود والمناورة".

وحول عوامل نجاح الصفقة أوضح رئيس الوزراء أن المقاومة الفلسطينية والإرادة السياسية الصلبة لدى حماس كانت أهم العوامل هذا النجاح، لافتا إلى أن الربيع العربي كان له دور واضح في إنجاز عملية التبادل.

وأعرب هنية عن شكره وامتنانه لجهود جمهورية مصر العربية وجهاز المخابرات العامة المصري "الذي بذل جهداً كبيراً حتى ترى الصفقة النور وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني ومقاومته".