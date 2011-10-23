وثيقة اسرائيلية رسمية تكشف أسماء 30 اسيراً مصرياً مقابل الجاسوس جرابيل

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكدت وثيقة نشرتها صحف مصرية على قرب انتهاء صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي «إيلان جرابيل»، بـ30 معتقلاً مصريًا في سجون الاحتلال.

ويظهر من الوثيقة أن المعتقلين المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم متهمون في قضايا سياسية، ولم يشمل الاتفاق المتوقع توقيعه المحبوسين المصريين في قضايا جنائية، ومن ضمن بنود الاتفاق تسليم الأطفال الثلاثة الذين اعتقلتهم "إسرائيل" على الحدود المصرية.

و تسرب الى مصادر اعلامية على أول مستند رسمي من ملف صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلي «إيلان حاييم جرابيل» المعتقل في مصر منذ 12 يونيو 2011 بتهمة حرق منشآت مملوكة للحكومة والتحريض على تدمير وحرق عدد من دور العبادة المسيحية في مصر، والتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي.

وتحمل الوثيقة الصفة الرسمية، التي صنفت على أنها "سرية للغاية"، حيث شعار "دولة إسرائيل"، وفي مكان جانبي تحمل شعار مصلحة السجون الإسرائيلية.

وذكرت الوثيقة لأول مرة بشكل رسمي أن إيلان جرابيل جاسوس إسرائيلي وكشفت عن معلومات جديدة في القضية أولها أن التفاوض الرسمي لم يبدأ سوي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 عقب قرار مجلس الوزراء المصري الرسمي بتفويض الجهات المعنية بالموضوع بالتصرف النهائي مع استمرار حبس الجاسوس واستمرار التحقيقات وجميع الإجراءات القانونية مع إطلاق يد القضاء في تقديمه للمحاكمة محبوسا في حال فشل الصفقة، التي تطالب فيها مصر باسترداد جميع المعتقلين المصريين في السجون الإسرائيلية.

وحسب الوثيقة فإن "إسرائيل" تتفاوض لأول مرة علي الإفراج عن 24 معتقلاً مصريًا لديها، كلهم لم تصدر ضدهم أحكام نهائية حتى الآن، وهم لا يزالون قيد التحقيقات في "إسرائيل".

وحسب الوثيقة فإن الاتهامات الموجهة إلى الـ24 مصريا المزمع الإفراج عنهم معظمهم معتقلون بتهمة التسلل للحدود الإسرائيلية والإقامة غير الشرعية وهم:

عيد ترابين

سليم جمعة

خالد محمود طويلة

حسين فرزية

سعيد أبو رقيق

فتوح عبد الجواد

أشرف عبدالله سويلم

كريم عايد سعيد

خليل محمود طويلع

حسين مشرف فريحة

سلامة سليمان جامل

عبد الله عابد حسين

سليمان سلمان صالح نوافعة

أحمد سلمان سليمان زوايرة

سليم جهاد

حسين سلمان إسماعيل

أحمد حسن ربيع

سليم علي جياد

عوني علي حسين سليمان

سلامة زري ناصر

عزت إبراهيم سلامة، كل هؤلاء بتهمة التسلل إلى إسرائيل.

أما سليمان حسني فتهمته الإقامة غير الشرعية، وكذلك صالح أبو قريضم، أما أحمد البحيري الشاذلي فتم احتجازه بتهمة الإقامة غير الشرعية وإهانة المحكمة.