برهوم: تصريحات الضميري إفشال للقاء عباس ومشعل المرتقب

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، تصريحات عدنان الضميري بشأن منع أجهزة السلطة الأمنية بالضفة، للاحتفالات المقامة للتهنئة بالأسرى المحررين، بالإضافة إلى تصريحاته عن حركة حماس، بأنها تصريحات "خطيرة جداً".

وشدد برهوم في تصريح صحفي له اليوم، أن تلك التصريحات تؤكد صحة الحديث عن الاستدعاءات للأسرى المحررين من قبل أجهزة أمن السلطة ومنع واقتحام بيوت التهنئة المقامة لهم.

ووصف برهوم هذه التصريحات بـ"التوتيرية" وبأن تصرفات الأجهزة الأمنية تجاه الأسرى وذويهم "تهدف إلى ضرب كل جهود المصالحة وإفشال متعمد لأي لقاء مرتقب يجمع رئيس السلطة محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل".

واعتبر برهوم أن "هذا السلوك المشين وهذه التصريحات غير المسؤولة تتقاطع تماماً مع رغبات ومتطلبات الاحتلال الإسرائيلي، وتتنافى مع المطلب الوطني والإرادة الشعبية المتعلقة بقضية الأسرى، والداعمة لها والداعية إلى احترام وتكريم هؤلاء الأبطال ورموز الشعب الفلسطيني".