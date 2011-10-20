عباس يمنح كافة الأسرى المحررين منحاً تكريماً لهم

فلسطين اليوم: رام الله

أصدر رئيس السلطة محمود عباس أوامره ، اليوم الخميس، للجهات المختصة بتقديم منح مالية للأسرى والأسيرات الذين أفرج عنهم في صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، تكريما لهم.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، لـ "وفا"، :"إن وزارة الأسرى، وبالتعاون مع المحافظين والمؤسسات الوطنية، بدأت اليوم بتقديم منح الإفراج المالية لجميع الأسرى المحررين دون استثناء، سواء الأسرى الذين أفرج عنهم إلى بيوتهم أو الذين تم إبعادهم.

وأضاف قراقع أن المنح ستقدم للأسرى المحررين من خلال الحكومة والوزارة، مؤكدا أن حقوقهم محفوظة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الأسرى، وإن كافة الإجراءات اللازمة اتخذت من أجل ذلك.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية منح كافة الأسرى مبلغ 2000 دولار في اليوم التالي للإفراج عن الأسرى.