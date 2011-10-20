بالفيديو "..."زين العابدين" في تونس

فلسطين اليوم-وكالات

أثارت صورة ضخمة للرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي" في قلب العاصمة هلعَ التونسيين، الذين اكتشفوا أنها أغرب خدعة انتخابية لحثِّ الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وقامت جمعية "التزام مواطنة"، التي تأسست بعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بتعليق الصورة على واجهة مسرح "الكراكة" في حي "حلق الوادي"، في إطار حملةٍ تقودها لحثّ التونسيين على المشاركة بكثافة في أول انتخابات تقام في تونس بعد الثورة التي أنهت 23 عاما من الحكم الديكتاتوري.

ويظهر مقطع فيديو على اليوتيوب الدهشة التي بدت على التونسيين، وهم ينظرون إلى الأعلى لصورة "بن علي" الضخمة، وبعد ذلك قام عدد من المارة وسط تصفيق الحاضرين بنزع صورة بن علي، ليجدوا تحتها معلقة ثانية كتب عليها باللهجة العامية "أفق الديكتاتورية يمكن أن تعود"، و"يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، امشي صوّت