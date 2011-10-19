"منتدى البرلمانيين الإسلاميين" يطالب"أبو مازن" بإطلاق الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم- وكالات

طالب المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، المعتقلين فى سجون السلطة، وقال "من العار أن تتكاتف الجهود الفلسطينية للإفراج عن الأسرى داخل سجون الاحتلال ويظل معتقلين فى سجون عباس".

وثمن المنتدى- عبر تصريح صحفى لرئيسه حسين إبراهيم اليوم- صفقة تبادل الأسرى التى قامت بها حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتى أسفرت عن إطلاق سراح ألف أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال الصهيونى- حسب البيان- .

ووصف "إبراهيم" الصفقة بالأروع فى تاريخ المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الصفقة أثبتت فشل الاحتلال الصهيونى بكافة المساعدات الأمريكية والحصار الذى تم فرضه على غزة فى اختراق الطوق الأمنى لحركة المقاومة الإسلامية حماس والكشف عن مكان احتجاز "شاليط"، وهو ما يكشف القدرة الفائقة للمقاومة فى مواجهة إسرائيل.

وأضاف: على الفصائل الفلسطينية فى الوقت الحالى إنهاء الخلافات الداخلية وتوحيد الجهود نحو التقدم بخطوات ثابتة لصالح القضية واسترداد الأرض، ويجب توقف السلطة عن أسلوب أخذ الرهائن من الفصائل الفلسطينية الموجودة على الساحة.