د.تليجراف:إسرائيل لا تستجيب إلا بالتهديد

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أوضحت صحيفة الـ"ديلي تليجراف" البريطانية اليوم الأربعاء أن إتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي تم الاتفاق عليها بوساطة مصرية؛ بتبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح ألف و27 أسيرا فلسطينيا ؛ يعنى أن إسرائيل لا تستجيب لشيء إلا بالتهديدات، ولا يجدي معها اللين والمفاوضات الهادئة، مما يجعل مسار المفاوضات السلمية التى تبناها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن غير مبشرة بأي تقدم في تلك الأثناء بحدوث أي تطورات في القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة أنه بناء على ذلك فإنه كي يتوصل الجانب الفلسطيني لنتائج مرضية له فإنه لابد من وجود جلعاد، وأن يطالب الشعب الفلسطيني بجلعاد جديد ، حيث ردد عشرات الآلاف من الذين تجمعوا فى مسيرة بغزة لاستقبال الأسرى المفرج عنهم بـ"الشعب يريد جلعاد جديد..الشعب يريد جلعاد جديد".

وذكرت الـصحيفة أن كثيرين من الفلسطينيين المتفائلين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، يعتبرون أن إتمام هذه الصفقة قد تؤدى إلى بدء عصر جديد فى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن كلمات شاليط للتلفزيون المصرى أظهرت نظرة أمل فى تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.