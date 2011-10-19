الخضري: على القادة اقتناص فرصة الوحدة التي رسمتها الجماهير في عرس الأسرى

فلسطين اليوم: غزة

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الجماهير الفلسطينية رسمت الوحدة الوطنية في عرس تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الخضري في تصريح صحفي القادة الفلسطينيين إلى اقتناص هذه الفرصة وتجسيد الوحدة وتنفيذها على أرض الواقع.

وشدد الخضري على أن هذه المرحلة هامة ويجب أن تكون بوابة نحو تحقيق الأهداف المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ الاستحقاقات الهامة بإنهاء الاحتلال والاستيطان.

وأشاد بالجماهير الفلسطينية في هذا اليوم التاريخي وتحركها ورسمها للوحدة الفلسطينية بإقامة المهرجانات وحفل الاستقبال موحدين بحضور قادة جميع الفصائل.

وهنأ الأسرى المحررين وعوائلهم داعياً في الوقت ذاته لضغط دولي أكبر على الاحتلال الإسرائيلي لتحرير باقي الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشكر جمهورية مصر العربية على جهودها لإتمام الصفقة وإدخال البهجة والسرور لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.