جارديان: عباس "غيران" من حماس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

رأت صحيفة ( جارديان) البريطانية أن الآثار السياسية لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس تبدو وكأنها أخبار سيئة بالنسبة إلى حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس، مشيرةً إلى أنها تعد أحد نجاحات مقاومة حماس المسلحة، وإرتقاء بشأنها، على العكس تماما من فتح، وهو ما عزز مشاع الغيرة لدى عباس، الذي خسر جولته مع حماس هذه المرة.

ولفتت الصحيفة إلى غضب محمود عباس وغيرته من الفوائد التى تجنيها الآن حركة المقاومة الإسلامية حماس، خاصةً بعد أن توجه إلى الأمم المتحدة الشهر الماضى لطلب العضوية الكاملة لفلسطين وهى الخطوة التى عارضتها حركة حماس وإسرائيل، بينما يتحدث عباس أمام الناس عن سعادته البالغة بخروج الأسرى من المعتقلات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل هى بمثابة إعلان عن مزايا المقاومة المسلحة التى تمثلها حماس فى مقابل الدبلوماسية والمحادثات غير المثمرة التى تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن قيادى بارز فى حركة فتح قوله: "على الرغم من سعادتى بهذه الصفقة إلا أنها أضاعت فرصة على العديد من القادة السياسيين الفلسطينيين الذين سيبقون فى السجن برغم من كل الوعود بإطلاق سراحهم"، وفى السياق ذاته انتقد القيادى البارز موافقة حماس على ترحيل 200 فلسطينى خارج فلسطين.

وختاماً، رجحت الصحيفة أن تكون هذه الصفقة بداية لتحسين العلاقات بين حركتى حماس وفتح، بينما لا توجد علامات على استعداد إسرائيل للرضوخ للضغوط الدولية والعودة إلى المفاوضات وتجميد المستوطنات .