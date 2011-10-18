آلاف الفلسطينيين ينتظرون أمام معبر بيتونيا لاستقبال الأسرى

فلسطين اليوم: رام الله

احتشد آلاف الفلسطينيين منذ ساعات الفجر في معبر بيتونيا في الضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين، وسط فرحة عارمة، ومن ثم الاحتفال بهم في مهرجان مركزي في رام الله بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقد احتشد آلاف الفلسطينيين قرب معبر بيتونيا في انتظار الأسرى، وسينظم استقبال رسمي للأسرى وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية كلمة في استقبال الأسرى.

وسيقام المهرجان الجماهيري الحاشد في مدينة رام الله ينظم الفعاليات الوطنية في كافة محافظات الضفّة.

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفّة الغربية جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة جماهيرية لاستقبال الأسرى المحررين.

كما استنفرت الحركة كافة أنصارها للمشاركة الفاعلة في فعاليات الاستقبال، وفاءً للأبطال المحررين وشكرًا المقاومة ومساندةً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.