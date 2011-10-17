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محكمة إسرائيلية ترد طلبا بمنع مغادرة ثلاثة أسرى للخارج

  • 15:39 - 17 أكتوبر 2011
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محكمة إسرائيلية ترد طلبا بمنع مغادرة ثلاثة أسرى للخارج

فلسطين اليوم_ القدس المحتلة

ردت محكمة الصلح الإسرائيلية في بتاح تكفا، طلبا لمنع مغادرة ثلاثة أسرى فلسطينيين للخارج شملتهم صفقة تبادل الأسرى بين حماس وحكومة نتنياهو.

وكان المدعو ايتمر مندل قد قدم طلبا ضد الأسرى، موسى وزوز، ومحمد الجولاني، وشكيب العويني، يطالبهم فيه بتعويضه بمبلغ 1.5 مليون شيقل، بعد إدانتهم من قبل المحكمة بقتل ابنته في عملية عسكرية.

وفي السياق ذاته، بحثت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب عائلات إسرائيلية تضررت من الأسرى بإصدار أمر ضد تنفيذ الصفقة ومنع الأسرى من الخروج من السجن.

وقال أحد اليهود الذي قتل والديه في 'عملية انتحارية'، إنه سينتقم من الذين أطلق سراحهم وسيدفعهم ثمنا باهظا، قائلا لوالد شاليط: 'إن ابنه لا يساوي شيئا'.

وكان أحد المعارضين للصفقة، قد رفع شعارا أمام المحكمة العليا كتب عليه 'نتنياهو قاتل' وتم اعتقاله من قبل الشرط للتحقيق.

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