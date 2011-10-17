الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى الأحد

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري اليوم الاثنين حتى مساء يوم السبت القادم.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة لقد ابلغنا الجانب الإسرائيلي رسميا بإغلاق معبر كرم أبو سالم ابتداء من صباح اليوم ليعاد فتحه صباح يوم الأحد القادم".

وبين فتوح انه سيتم إغلاق المعبر اليوم الاثنين وغدا بسبب صفقة تبادل الأسرى، أما يومي الأربعاء والخميس فسيكون استكمالا للاعياد اليهودية في حين سيتم إغلاقه كالمعتاد يومي السبت والجمعة.

وأشار فتوح إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح بالأمس بإدخال 258 شاحنة عبر معبر أبو سالم، فيما تم ضخ 194800 كيلو غاز طهي.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لقطاع قطاع غزة بعد إغلاق سلطات الاحتلال معبر ناحل عوز والمنطار شرقي غزة.