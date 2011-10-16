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مصلحة السجون الصهيونية تعلن انتهاء عملية تجميع أسرى صفقة شاليط

  • 16:00 - 16 أكتوبر 2011
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مصلحة السجون الصهيونية تعلن انتهاء عملية تجميع أسرى صفقة شاليط

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

أفادت مصادر عبرية بأن مصلحة السجون الصهيونية انتهت من تجميع جميع الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط 

و بحسب موقع صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد تم تجميع 450 أسير فلسطيني في سجن كتيسعوت تمهيدا للإفراج عنهم 

من جانب آخر وافقت محكمة القضاء العليا انضمام والد شاليط للرد على الالتماسات التي قدمت ضد الصفقة

والجدير ذكره فالساعة 12 ظهر من يوم غد الاثنين ستنتهي قضية الرد على الالتماسات المقدمة ضد الأسرى الفلسطينيين وبعدها سيحدد الموعد الدقيق لإتمام الصفقة

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