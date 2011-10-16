معاريف: حماس حذرت من قصف مكان احتجاز شاليط خلال تنفيذ الصفقة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن مسئولين بحركة حماس لم يستبعدوا أن تقوم إسرائيل بقصف قطاع غزة في أعقاب الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وأضافت الصحيفة أن هذا التخوف من قبل حماس تم الكشف عنه خلال لقاء وفد من الحركة مع مسئولين في الأجهزة الأمنية المصرية، مشددين على أنهم لا يستبعدون أيضا قصف الموقع الذي كان يحتجز به شاليط خلال الصفقة.

وأكدت الصحيفة على أن اللقاء تم قبل ساعات قليلة من سفر مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى" ديفيد ميدان" إلى القاهرة، موضحة أنه من المرجح أن تطلب مصر من تل أبيب عدم القيام بأي عملية عسكرية خلال الصفقة أو بعدها، لإتمام الصفقة.