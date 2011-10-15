تردي الوضع الصحي للأسرى المضربين ونقل حالات للمستشفى

فلسطين اليوم-رام الله

قال المحامي المتابع لقضية الأسرى المضربين عن الطعام جواد بولص أن عدد من الأسرى المعزولين و المضربين عن الطعام منذ 19 يوما تدهورت حالاتهم الصحية و نقل بعضهم للمشافي.

وأكد بولص في تصريحات صحافية له أن الوضع يزداد سوءا، و هو الأمر المتوقع وخاصة للأسرى المرضى، حيث نقل بعضهم إلى المشافي، و الخشية من كارثة صحية حقيقية تتهدد البقية.

و أشار بولص إلى أن الأسرى ورغم كل ذلك ماضون بالإضراب بسبب تعنت إدارة مصلحة السجون، و عدم الاستجابة لمطالبهم، و إنهم يهددون بتصعيد أكبر في الأيام المقبلة.

وحول الحوار بين الأسرى و إدارة السجون قال بولص أن لقاءات عقدت مع مدراء السجون حيث أبدت قبولها لبعض المطالب، الا أن الأسرى رفضوا بسبب رفضها لقضايا " مبدئية" ترفض الحوار بشأنها مثل قضية العزل.

وقال بولص أن عدد الأسرى المضربين متغير، هناك سجون تنضم للإضراب بشكل متقطع، وفقا لسياسية وضعها الأسرى منذ البداية للاستمرار بإيجاد نشاط يومي، ولكن هناك استعداد لانضمام الأسرى بشكل عام في المراحل المقبلة.

وقال بولص أن الأسرى مصريين على مطالبهم و على إضرابهم، بالرغم من الإعلان عن صفقة الأسرى، و التي حرفت الأنظار عن هذا الإضراب و خلقت خللا في التضامن معهم.