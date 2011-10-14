حماس" تنفى نقل مقرها من دمشق إلى القاهرة

فلسطين اليوم – غزة

نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قرار الحركة نقل مقرها من دمشق إلى القاهرة.

وقال "الرشق" في تصريح من العاصمة السورية دمشق لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الجمعة، إن "تلك الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولا أساس لها مطلقا، فحماس لم تطلب من مصر أو أي دولة أخرى نقل مقراتها إليها، ولا يوجد أي تغيير على وضعها، فالمكتب السياسي ومقراته ما زالت في سوريا".

وحول لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في القاهرة، لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة، قال الرشق "نعم سيكون هناك لقاء، وتم الاتفاق عليه خلال اتصال هاتفي جرى بينهما".

وأكد ذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات الذي قال إن عباس اتفق مع مشعل على لقاء قريب بينهما لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة.