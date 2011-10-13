مصدر أمني: "إسرائيل" جندت ضابط مخابرات أجنبية للبحث عن شاليط بغزة

فلسطين اليوم – وكالات

كشف مصدر أمني في غزة"، اليوم الخميس، أن إسرائيل كلفت ضابط مخابرات أجنبية البحث عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، بمساعدة عميل للاحتلال في قطاع غزة.

وقال موقع "المجد...نحو وعي أمني" إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة في غزة اعتقلت في كانون ثاني (يناير) من العام الماضي، الضباط بول مارتن (انجليزي الجنسية)، بعدما ثبت تكليفه من جانب الاحتلال، وقيامه بتجنيد أحد العملاء في غزة، للبحث وكشف مكان احتجاز شاليط.

وذكر الموقع الأمني أن مارتن تخفى في صورة صحافي، وقد تم إطلاق سراحه لـ"أسباب سياسية" وقد تم إخباره بمنع دخوله غزة مجدداً، بعد مباحثات واتفاق مع سفير دولة جنوب أفريقيا في غزة.

وأكد أن بقاء مارتن في غزة كان "يهدد الأمن الفلسطيني للخطر"، بعدما ثبت تورطه في"قضايا أمنية"، من دون توضيح إذا ما كانت هذه القضايا بخلاف قضية البحث عن شاليط.

واتهم الموقع الأمني أجهزة مخابرات عربية وأجنبية (دون أن يحددها صراحة) بالعمل إلى جانب الاحتلال للكشف عن مكان احتجاز شاليط، منذ اللحظة الأولى لأسره في 25 حزيران (يونيو) 2006.

وكشف موقع "المجد..نحو وعي أمني" أن المخابرات الغربية- خاصة الفرنسية التي يحمل شاليط جنسيتها- بذلت جهوداً جبارة للوصول لمكان شاليط عبر عناصر أجنبية زارت القطاع وقامت بتجنيد البعض لهذه الغاية من دون أن تفلح، وكان مارتن من بين هؤلاء.