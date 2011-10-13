نتنياهو يحادث طنطاوي ويشكره على دور مصر في اتمام صفقة شاليط

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يبدو أن صفقة تبادل الأسرى بعض الدفء في العلاقات المصرية الإسرائيلية، التي شابها البرود منذ انطلاق ثورة يناير في مصر وازدادت تدهورا بعد عملية إيلات، وما أعقبها من مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي وما تبعها من اقتحام للسفارة الإسرائيلية في القاهرة وفرار السفير وطاقم السفارة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت مساء اليوم، أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية، وصفت بأنها دافئة مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، شكره خلالها على الدور المركزي الذي لعبته مصر في بلورة صفقة تبادل الأسرى.

و قال نتانياهو لطنطاوي، "لقد بذلتم جهدا مكثفا وناجحا في الأشهر الأخيرة ومساعدتكم تدفئ قلوب مواطني إسرائيل"، على حد ما نقلت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ.

يشار أن نتنياهو كان قد شكر الإدارة المصرية في افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيلية التي أقرت الصفقة.

هذا ويرى محللون اسرائيليون، أن من بين أهداف الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على صفقة التبادل هو تحسين العلاقات الإسرائيلية المصرية التي بدأ تدهورها يثير قلق إسرائيل.