ابو مجاهد:يوم الثلاثاء الافراج عن 450 اسيرا ونقل شاليط الى مصر

فلسطين اليوم _ غزة

أعلن أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط سينقل إلى مصر ويسلم للمسئولين المصريين هناك الثلاثاء المقبل بالتزامن مع الإفراج عن 450 أسير فلسطيني.

وقال أبو مجاهد "يوم الثلاثاء القادم سيتم تسليم شاليط رسميا للجانب المصري ونقله لمصر سرا (دون تحديد ساعة معينة) بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ال450" ضمن الدفعة الاولى من الصفقة.

واشار ابو مجاهد الذي شاركت منظمته في عملية خطف شاليط إلى أن "الأسرى من سكان قطاع غزة الذين سيتم الإفراج عنهم والأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى القطاع سينقلون إلى غزة عبر معبر رفح" الحدودي مع مصر.

وذكر أبو مجاهد أن منظمته قامت بنشر قائمة على موقعها الاليكتروني تضمنت أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم.

وأوضح رئيس جهاز الشين بيت يورام كوهين للصحفيين في وقت متأخر الثلاثاء أنه سيسمح لـ247 سجينا فقط من أصل 450 في المرحلة الأولى الذين سيطلق سراحهم الأسبوع المقبل بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموجب الاتفاق، سيتم ترحيل مجموعة مؤلفة من 163 أسيرا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بينما سيتم إرسال نحو 40 آخرين من الضفة الغربية إلى دول في الخارج لم يعلن عنها بعد.