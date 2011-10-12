لاريجاني يصف الاتهامات الأمريكية باللعبة الصبيانية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن الاتهامات التي اطلقتها الولايات المتحدة الامريكية والتي زعمت بأن ايران حاولت اغتيال السفير السعودي في أميركا هي محض كذب وعارية عن الصحة. وقال مهمانبرست في معرض رده على الاتهامات الأمريكية الواهية ضد إيران "ان هذه الادعاءات الاميركية المزيفة لها دلالات واضحة ونابعة عن العداء الاميركي -الصهيوني القديم ضد الجمهورية الاسلامية".

واضاف "انه أمر مضحك ان تثير الصهيونية العالمية العدوة للإسلام مثل هذا السيناريو المزيف لغرض بث الفتنة والفرقة بين الدول الاسلامية"، معتبراً أن "الهدف الأساسي من إعداد هذا السيناريو المزيف هو إخراج الكيان الصهيوني من العزلة التي يعانيها في العالم".

واكد مهمانبرست "ان الجمهورية الاسلامية دولة تستند إلى الاخلاق والقيم والمبادئ الاسلامية وهي حذرت مراراً وتكراراً من المؤمرات الامريكية والصهيونية التي تدبرها ضد شعوب المنطقة" مشدداً على أن "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية مبنيةً على اسس الاحترام المتبادل ومثل هذه المؤامرات التي تحاك من قبل المحورالاميركي الصهيوني لن تؤثر ابداً على العلاقات بين ايران والسعودية ولن تصل الى النتيجة التي يسعون إليها".

من جانبه أشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى "ان الاتهامات الواهية التي أطلقتها امريكا ضد ايران اتهامات كاذبة وباطلة وتتسم بالحماقة وتهدف لصرف الانظار عن مشاكلها الداخلية والخارجية".

وقال لاريجاني خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي "ان الولايات المتحدة تقوم بعمل شيطاني واحمق وهذا السيناريو الذي اعدته أمريكا بسيط ومضحك ومفبرك" مضيفاً "أن الضجيج الإعلامي الذي صدرعن أمريكا والادعاءات الكاذبة التي أعلنوها للرأي العام تدل على ضعف منطقهم حيث إنهم يحاولون التغطية على مشاكلهم الداخلية".

وتابع قائلاً "كان من المقرر أن تتحدث وزيرة خارجيتهم ليل أمس لوسائل الاعلام لكنّهم غيروا موقفهم في اللحظات الأخيرة ويبدو أنهم أصيبوا بنوبة سياسية".

وأكد لاريجاني "لدينا علاقات عادية مع السعودية ولسنا بحاجة الى مثل هذه الأعمال الصبيانية التي تدعيها أمريكا والقيام بمثل هذه الاعمال لن تجدي نفعاً لأي طرف" لافتاً إلى "أننا نتابع الأمور بدقة في المنطقة وجيراننا يعلمون جيداً أن هدف أمريكا من طرح مثل هذه الادعاءات الكاذبة التغطية على فشل المشاريع الامريكية في الشرق الاوسط". وفند لاريجاني كل التهم الموجهة ضد ايران واصفاً هذه التهم بأنها محاولة يائسة للوقوف بوجه الصحوة الاسلامية التي تجتاح المنطقة.