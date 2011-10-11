سكان القطاع : مليون و713 ألف مواطن وعدد الذكور أكثر من الإناث

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن عدد السكان في قطاع غزة حتى تاريخ 30/9/2011م بلغ 1713505 مواطن.

وأوضحت أن عدد المواطنين في محافظة الشمال بلغ 278497 مواطن، بينهم 141520 ذكور، و136977 إناث، وأن عدد مواطني محافظة غزة بلغ 650522 مواطن، بينهم 330191 ذكور، و320331 إناث، فيما بلغ عدد مواطني محافظة الوسطى 240146، بينهم 120931 ذكور، و119215 إناث.

وأشارت الداخلية إلى أن عدد المواطنين في محافظة خانيونس بلغ 331906 مواطن، بينهم 163398 إناث، و168508 ذكور، بينما بلغ عدد مواطني محافظة رفح 212434 مواطن، بينهم 106364 ذكور، و106070 إناث.

وقالت وزارة الداخلية في الإحصائية التي صدرت عنها، أنه وبحسب الفئات العمرية فإن عدد المواطنين في قطاع غزة أقل من 14 عام 666613 مواطن، بينهم 341934 ذكور، و324679 إناث، بينما عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 14-29عام 569866 مواطن، بينهم 289151 ذكور و280715 إناث.

ولفتت الداخلية النظر إلى أن عدد المواطنين الواقعة أعمارهم ما بين 30-44 عاماً بلغ 262705 مواطن، بينهم 132883 ذكور، و129822 إناث، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أعمارهم أكبر من 45 عاماً 214321 مواطناً، بينهم 103543 ذكور، و110778 إناث.