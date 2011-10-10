الشعبية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة سعدات

فلسطين اليوم: غزة

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة بنيامين نتنياهو "الإسرائيلية" كامل المسؤولية عن حياة أمينها العام الأسير أحمد سعدات، الذي يشارك في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي أيلول/ سبتمبر.

وقال بيان صادر عن الجبهة الشعبية وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن وضع الأسير سعدات يدعو إلى القلق بعد وتصيبه حالة استفراغ شديد وتقيؤ متواصل.

ودعت الجبهة الشعبية مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والتوجه فورا للسجون لمتابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال مصدر في الجبهة الشعبية إن كافة أسرى الجلبوع/ شطة من كافة فصائل المقاومة، بمن فيهم أسرى الداخل، قرروا الانضمام إلى الإضراب المفتوح حتى تحقيق أهداف الحركة الأسيرة بإنهاء العزل الانفرادي وحماية حقوق واسترداد مكتسبات الحركة الأسيرة.

وأضاف المصدر نفسه أن الأسرى سيشرعون بالإضراب يوم غدٍ الثلاثاء دفعة واحدة وبدون أي مراحل، علما أن عددهم يصل إلى 420 أسيرا من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، والداخل الفلسطيني وقطاع غزة.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام يدخل يومه الرابع عشر على التوالي، وبالتالي إن أوضاع الأسرى الصحية باتت تثير القلق الشديد. في المقابل تتصاعد فعاليات التضامن مع الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر.