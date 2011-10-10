مؤسسة الضمير تطالب إدارة سجن نفحة بنقل المعتقل سعدات إلى المستشفى

فلسطين اليوم-غزة

قامت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بإرسال رسالة عاجلة إلى سجن نفحة والى المستشار القضائي لمصلحة السجون، تطالب فيها بنقل المعتقل احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية المضرب عن الطعام، من العزل إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج الطبي، وذلك بعد تردي وضعه الصحي كما أفاد المحامي.

ونقلت المؤسسة, في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية", عن المحامي مراد الخطيب قوله, إن المعتقل سعدات يخوض إضرابا عن الطعام منذ 14 يوما، يعاني من وضع صحي متردي ويسعل بشكل مستمر ويعاني صعوبة في التنفس ويتقيأ مادة صفراء.

وأضاف المحامي أن اللقاء لم يستمر سوى نصف ساعة لاحظ خلالها أن المعتقل يمشي بخطوات بطيئة وغير ثابتة .

في الرسالة حملت مؤسسة الضمير إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن صحة احمد سعدات، لأنهم منذ اليوم الأول للإضراب منعوا عنه السوائل والملح الذي يعتبر مادة حيوية للمحافظة على التوازن المطلوب للجسم في وقت الإضراب، وعمليا اجبر أن يقتات منذ دخوله الإضراب على المياه فقط.