داخلية غزة تعلن عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة بدخول الأجانب للقطاع غداً

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة اليوم الاثنين انه سيتم ابتداءً من غداً تطبيق سيتم بدء تطبيق إجراءات التنسيق الخاصة بمغادرة ودخول الأجانب لأراضي لغزة الإقامة فيها.

وطالبت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه جميع الأجانب غير الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى اتباع الإجراءات التالية :

1. أن يتقدم إلى وزارة الداخلية – الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب بطلب تنسيق الدخول قبل أسبوع من تاريخ الدخول ومدة صلاحيته شهر بعد الإصدار .

2. الأجانب الذين يرغبون بالإقامة لمدة أكثر من أسبوع عليهم مراجعة الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية لتنظيم إقامتهم داخل أراضي السلطة في قطاع غزة .

3. أما بخصوص الصحفيين الأجانب ، سيتم إصدار بيان خاص من المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص الإجراءات الخاصة بهم.

ونعلمكم أنه ابتداءً من تاريخ 11/10/2011م سيتم بداية تطبيق إجراءات التنسيق المذكورة أعلاه ، مع العلم أننا قمنا بإبلاغ الجهات ذات العلاقة قبل أسبوعين بالخصوص قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.