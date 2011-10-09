"فيوجن" تقدم انترنت ب 17 شيكل فقط

فلسطين اليوم – غزة

اعلنت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت وانظمة الاتصالات عن حزمة تسهيلات جديدة لزبائنها، بعد التطور الكبير والجهود المتواصلة لتقديم خدمة النفاذ الى الانترنت السريع " BSA "في قطاع غزة على افضل معايير الجودة حيث يتمتع المشتركين الحاليين بسرعات فائقة وخدمة متميزة"

وأعلنت فيوجن في بيان لها عن حملة جديدة لاصحاب السرعات المتدنية الاقل من 512 حيث تم تخفيض سعر لهذه الفئة حيث اصبح بامكانها الاستفادة من ضعف السرعة الموجودة لديهم بسعر اقل من السعر الحالي.

وقالت الشركة ان سعر الحزمة 512k اصبح فقط ب 69 شيكل شامل للضريبة اي اقل من سعر الحزمة 256 والتي كانت بـ 70 شيكل قبل ذلك فيما يصبح فقط ثمن الانترنت السريع الذي تقدمه الشركة 17 شيكل فقط بعد التخفيضات الكبرى ودفع ثمن النفاذ للاتصالات.

وتبدا الحملة حسب بيان الشركة اليوم 9 /10/2011 حتي نهاية يوم 31/10/2011 وبإمكان المشتركين الذين يطلبون سرعة 512 الاستفادة من الحملة بتقديم طلب الاشتراك في مقر الشركة او بزيارة احد نقاط التوزيع المعتمدة او الموقع الالكتروني www.ma3ak.ps

او بالاتصال على الرقم 1700100800