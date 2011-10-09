منتخب مصر الأولمبي يفوز على النيجر في التصفيات الإفريقية

فلسطين اليوم-وكالات

فاز منتخب مصر الأولمبي على ضيفه منتخب النيجر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012 التي ستقام بغينيا الاستوائية والغابون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط وتوقف رصيد النيجر عند 9 نقاط وخرجت من التصفيات رغم أنها كانت تتصدر المجموعة السابعة في التصفيات الإفريقية قبل المباراة.

وجاءت الأهداف في الشوط الثاني وسجلها مروان محسن في الدقيقتين 2و25، ومحمد صلاح في الدقيقة 10، ويقود هاني رمزي منتخب مصر الأولمبي في التصفيات القارية في إطار التحضير لتصفيات اولمبياد لندن 2012 التي ستنطلق نهاية نوفمبر المقبل.

وفى مباراة أخرى في التوقيت ذاته تعادلت جنوب إفريقيا مع سيراليون سلبيا، وتأهلت جنوب إفريقيا إلى النهائيات، ولم تتمكن النيجر من التأهل رغم أنها كانت تحتاج نقطه واحدة.