"معكم حتى النصر" شعار المهرجان التضامني مع الأسرى الخميس القادم

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

تنظم الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل الفلسطيني، الخميس القادم، مهرجانا تضامنيا مع الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقد بادر إلى تنظيم المهرجان الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل وذوو الأسرى وشخصيات وطنية من الداخل.

ومن المقرر أن يجري تنظيم المهرجان في الساعة السادسة من مساء الخميس (13/10/2011) في قاعة "برادايس" على الشارع الرئيسي في مدخل قرية كفر مندا.

تتضمن فعاليات المهرجان كلمة للأسرى المحررين في الداخل، وكلمة ذوي الأسرى، وكلمة يقدمها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، وفقرة فنية ملتزمة تقدمها فرقة "عشاق الأرض".

وتحت عنوان "معكم حتى النصر" أصدر المبادرون إلى الفعالية التضامنية مع الأسرى بيانا دعوا فيه أبناء شعبنا إلى المشاركة في المهرجان تعبيرا عن الوقوف إلى جانب مطالب الأسرى المشروعة في معركة الأمعاء الخاوية.

تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي بالتعاون مع الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل ينظم تظاهرة تضامنية مع الأسرى أمام سجن الجلبوع/ شطة في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء القادم (11/10/2011).