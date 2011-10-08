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شلل جزئي في « إسرائيل » اليوم

  • 10:31 - 08 أكتوبر 2011
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شلل جزئي في "إسرائيل" اليوم

فلسطين اليوم-متابعة

 

ذكر صوت "إسرائيل" اليوم, أن حركة المواصلات العمومية ووسائل الإعلام المختلفة في كافة المدن الصهيونية توقفت بصورة متدرجة نتيجة لاحتفال اليهود بما يسمي بيوم الغفران.


ونقلاً عن موقع صوت "إسرائيل", فإن الحركة ستستأنف غدا في الساعة السابعة والنصف مساء أما حركة القطارات فستستأنف ليلة السبت-الأحد بعد منتصف الليل.

 

كما توقفت حركة الملاحة الجوية في "إسرائيل" الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم لتستأنف بعد انتهاء يوم الغفران مساء غد, وسيعاد فتح المطارات في البلاد الساعة التاسعة والنصف من مساء غد.

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