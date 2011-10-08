التهديد بخطوات تصعيدية ضد "الأونروا" إبتداءً من الثلاثاء المقبل

فلسطين اليوم-غزة

حذر الناطق الإعلامي باسم اتحاد النقابات العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" نصر فحجان من خطوات تصعيدية ستتخذ إذا لم تتراجع الوكالة عن قرار فصل رئيس الاتحاد الأستاذ سهيل الهندي.

وقال فحجان خلال ندوه عقدها منتدى المعلم الفلسطيني برفح :" أعطينا مهلة للوكالة عبر وساطة حتى مساء الاثنين الموافق 10/10/2011م لحل المشكلة, وإلا فسنضطر إذا لم تستجب إلى اتخاذ إجراءات تصعيديه, و إضرابات أوسع, واغلاقات أطول تعم كافة مؤسساتها بالقطاع".

واعتبر "أن فصل الهندي يأتي في سياق القهر الوظيفي وكسر إرادات وصبر شعبنا الفلسطيني", موضحاً أن التهمة الموجهة له هي أنه مثل الموظفين أمام تجمع محلي بحضور شخصيات مجتمعية في احتفالٍ تكريمي للمعلمين.

وبيّن الناطق الإعلامي باسم اتحاد النقابات "أن مشاكل المعلمين مع الوكالة متعددة ومتراكمة"، لافتا إلى أن الوكالة تماطل في حلها كـ"مشكلة الماجستير، وتخفيض حصص المعلم ما فوق 50 عام، و مشكلة المدخرات وترقية الموجهين .. الخ".

وكشف خلال حديثه" أن وكالة الغوث بصدد وقف المعونات الغذائية الممنوحة للاجئين الفقراء والمساكين داخل غزة مع بداية العام المقبل", محذراً من أن هذه الخطوة ستخلق أزمة غذائية في القطاع المحاصر.

وعرج فحجان بالحديث عن مشكلة الشهيد المربي عوض القيق والذي اغتالته طائرات الاحتلال الصهيوني قبل ثلاثة أعوام برفح، حيث أشار إلى أن "الأونروا" تمنع حتى اليوم صرف مدخراته, ووعدتنا مراراً وتكراراً بحل المشكلة، لكن دون جدوى.

من جانبه, أكد عضو الاتحاد مازن أبو عرمانة أنهم "يعملون بكل جد لخدمة المعلمين وتحقيق مطالبهم وطلباتهم وانجاز معاملاتهم والتخفيف من أوضاعهم.

وأشار أبو عرمانة" إلى أن الاتحاد استطاع من توفير مطالب للمعلمين مثل "مشكلة التذبذب في سعر الدولار الأمريكي, وتوفير منح وإجازات, و يعمل جاهداً على خفض سن التقاعد".

بدوره, جدد نائب مدير منتدى المعلم برفح سامي عبد الرحمن تأكيده على المضي بالمطالبة بحقوق المعلمين، ودعم الخطوات التي تخدم مصلحتهم.

وأضاف "أن مشكلة الهندي هي ليست مشكلته وحده, ولكنها مشكلة كافة المعلمين بالوكالة", مشيراً إلى أن الوكالة تريد شخصية مسخة غير فلسطينية، لا تشارك في مناحي الحياة المدنية أو الاجتماعية داخل المجتمع المحلي.