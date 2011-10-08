الزهار : نريد حكومة شرعية ورئاسة تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج

فلسطين اليوم _ بيروت

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور محمود الزهار أن حركته ذاهبة للمصالحة مع حركة فتح بوعي ومسئولية، لتؤسس لانتخابات حرة ونزيهة يقبل نتائجها الجميع.

وأوضح الزهار خلال لقاء جماهيري في مدينة صيدا اللبنانية مساء الجمعة أن أهمية المصالحة الفلسطينية تكمن في المصالحة الاجتماعية، وبناء أجهزة أمنية وطنية لا تتعاون من العدو الصهيوني، وتعتبره العدو الأول لها.

وفي حديثه عن الانتخابات، شدد الزهار على أن الشعب الفلسطيني جرب خدمات حركة حماس وسيستخدمها من جديد، لأنها قادرة على أن تحمي الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني، وأضاف: "حماس قاومت الاحتلال، والفساد، وصمدت في حربين".

وتابع الزهار: "نريد حكومة شرعية تأتي عبر الانتخابات، ورئاسة تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومنظمة تحرير تمثل كل الفلسطينيين، وتستنهض همم الشعب، وتخدم المخيمات في الخارج".

وتوعد الزهار الكيان الصهيوني بهزيمة منكرة، ووجه رسالة للمغتصبين قال فيه: "فليبنوا المستوطنات والبيوت، وغدا سنعود لهذه الأرض هي وما عليها، نحن لن نخاف وسنرث هذا الكيان ونسترد حقوقنا".

ووجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس رسالة للقيادة اللبنانية بأن الذي يجري في لبنان لا يخدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، داعياً إلى عدم حرمانهم من وسائل العيش، والوظائف العامة، والحد من حركتهم عبر التفتيش والحواجز العسكرية.

وطالب الزهار الحكومة اللبنانية بحسن معاملة اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل حياتهم، متسائلاً: "لماذا لا تفتح لبنان المدارس والجامعات للطلاب الفلسطينيين؟!".